Valongo supera Tomar nos penáltis e está na final da Liga Europeia

O Valongo venceu, este sábado, o Sporting de Tomar no desempate por grandes penalidades e garantiu um lugar na final da Liga Europeia de hóquei em patins, depois de ter estado a perder por 4-1.

Na primeira meia-final da final four da competição, que se disputa no Palácio dos Desportos de Torres Novas, Valongo e Sporting de Tomar protagonizaram um jogo intenso, com várias reviravoltas no marcador.

O Valongo marcou primeiro, mas o Tomar reagiu e chegou ao intervalo a ganhar. Alargou a margem até 4-1 mas, de alguma forma, facilitou e a ponta final da equipa de Edo Bosch permitiu levar a decisão para prolongamento. No desempate por grandes penalidades o Valongo foi mais eficaz, ganhando direito a discutir domingo a vitória na 57.ª Liga Europeia de hóquei em patins.

Logo a abrir a partida, uma grande penalidade convertida por Rafael Moreira, aos dois minutos, deu cedo vantagem ao Valongo e desorientou o Sporting de Tomar.

Com Nuno Lopes a tentar cambiantes, o Sporting de Tomar foi crescendo e Edo Bosch apercebeu-se do ascendente adversário, algo confirmado com a entrada de Lucas Honório.

Mal entrou no ringue, o jovem avançado do Tomar conseguiu o empate, numa das primeiras ocasiões em que a equipa ultrapassou a defesa contrária.

Numa fase frenética da partida, Guilherme Silva fez o 2-1 em contra-ataque e o Tomar passou para a frente do marcador aos 22 minutos. O 3-1 chegou antes do fim da primeira parte, em mais um belo trabalho de Lucas Honório.

O Sporting de Tomar falhou um penálti no início da segunda parte, por Caio, e um livre direto, por Tomás Moreira, antes de festejar o quarto golo, após fuga de Lucas Honório, que entregou de 'bandeja' a Moreira.

Mas o Valongo estava bem vivo e no minuto seguinte Facundo Navarro reduziu para 4-2, um golo que acicatou o conjunto. Logo depois, Rafael Moreira desperdiçou um penálti, mas era evidente que o cenário se tinha alterado.

Numa fase intensa mas com muitas falhas de parte a parte, Diogo Barata fez o 4-3 para o Valongo a 10 minutos do fim e, a três, Navarro igualou 4-4, levando a decisão para prolongamento, durante o qual a indecisão se manteve. Nas grandes penalidades, a equipa de Valongo foi mais certeira e qualificou-se para a primeira final europeia da sua história.

A atual edição da Liga Europeia de hóquei em patins contou apenas com duas equipas portuguesas, Sporting de Tomar e Valongo, uma vez que Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos autoexcluíram-se em desacordo com o novo formato da prova.

Além das cinco formações portuguesas, também desistiram de participar na prova os espanhóis do Noia, FC Barcelona, Liceo da Corunha, Réus e Caldes, os franceses do SCRA Saint-Omer e os italianos do Forte dei Marmi.

Ficha de jogo:

Jogo no Palácio dos Desportos de Torres Novas

Valongo -- Sporting de Tomar, 4-4 após prolongamento. (3-1 no desempate por grandes penalidades)

Ao intervalo: 1-3

No final do tempo regulamentar: 4-4

No final da primeira parte do prolongamento: 4-4

No final do prolongamento: 4-4

Marcadores:

1-0, Rafael Moreira, 02 minutos (grande penalidade); 1-1, Lucas Honório, 19; 1-2, Guilherme Silva, 22; 1-3, Lucas Honório, 24; 1-4, Tomás Moreira, 37; 2-4, Facundo Bridge, 38; 3-4, Diogo Barata, 41; 4-4, Facundo Navarro, 47

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-0, Tomás Moreira (defesa do guarda-redes); 1-0, Diogo Abreu; 1-0, Lucas Honório (para fora); 2-0, Rafael Moreira; 2-1, Filipe Almeida; 3-1, Facundo Navarro; 3-1, Caio (defesa do guarda-redes)

Sob a arbitragem de Ivan González (Espanha), Sergi Maior (Espanha) e Miguel Diaz (Espanha), as equipas alinharam:

Valongo: Rui Mendes, Facundo Bridge, Facundo Navarro, Rafael Moreira e Nuno dos Santos.

Jogaram ainda Miguel Vieira, Diogo Barata, Diogo Abreu, Ruben Pereira.

Treinador: Edo Bosch.

Sporting de Tomar: Francisco Veludo, Pedro Martins, Tomás Moreira, Ivo da Silva e Filipe Almeida

Jogaram ainda Caio, Guilherme Silva, Lucas Honório

Treinador: Nuno Lopes

Assistência: cerca de 1.200 espetadores