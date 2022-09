Valor de craques de Sporting e Benfica disparam

Cotação de mercado de Edwards (Sporting), Gonçalo Ramos e Enzo Fernández (Benfica) sobe. Mas a maior ascensão é protagonizada por António Silva, jovem central das águias.

Os valores de mercado dos futebolistas da Liga foi atualizado, nesta sexta-feira, pelo "Transfermarkt", site especializado em mercado de futebol. Algumas cotações foram revistas neste que constitui o primeiro update desde o início da temporada 2022/23, dado que a anterior revisão datava de maio, após o final da época 2021/22.

De acordo com esta atualização, realce para a subida significativa dos valores de três jogadores do Benfica: Gonçalo Ramos, Enzo Fernández e António Silva. O avançado português, que estava avaliado em 14 milhões, e o médio argentino, cujo valor de mercado era de 15 milhões, passam a estar cotados em 20 milhões de euros cada. Já o jovem central luso, de 18 anos, protagonizou a maior ascensão percentual: a cotação disparou de 300 mil euros para quatro milhões de euros, o que se traduz numa valorização de 1233,3% do valor de mercado. Uma subida a premiar os cinco jogos do defesa pela equipa principal, constituindo uma das principais revelações deste início de época.