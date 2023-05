Valor de João Félix desvalorizou 50% e Lampard aponta o dedo à "ética de trabalho" do jogador

JN Hoje às 16:20 Facebook

Considerado por muitos uma das grandes promessas portuguesas, João Félix volta a atravessar uma fase menos boa na carreira. Agora em Inglaterra, o internacional luso perdeu espaço com a chegada de Frank Lampard e o técnico apontou o dedo à "ética de trabalho" do futebolista. Valor de mercado de João Félix desvalorizou 50% em quatro anos.

Corria o ano de 2018 quando, em agosto, ao minuto 87, João Félix, na altura com 18 anos, se estreava pela equipa principal do Benfica, no Estádio do Bessa, diante do Boavista, depois de entrar para o lugar de Cervi. Desde esse dia até ao final da temporada, o crescimento do avançado foi notório e até recordes foram batidos. Além de ter disputado 43 jogos, marcado 20 golos e conquistado o título nacional, o nome do internacional luso esteve nas bocas do Mundo ao tornar-se, com 19 anos e 152 dias, o português mais jovem de sempre a fazer um hat-trick nas competições europeias, superando Eusébio, e o mais jovem de sempre a conseguir marcar três tentos num jogo da competição, levando à frente nomes como Harry Kane, Romelu Lukaku, Marko Pjaca ou Paco Alcácer. O feito foi conseguido no Estádio da Luz, diante do Eintracht Frankfurt (4-2), na primeira mão dos quartos de final. Terminada a época, e apontado a vários tubarões, foi o Atlético de Madrid quem se chegou mais à frente e pagou, nada mais, nada menos, do que 120 milhões de euros - o valor da cláusula - pela transferência de João Félix. E aqui, mais um recorde: com este valor, o avançado protagonizou a venda mais cara do futebol português, superando, na época, Hulk, que trocou o F. C. Porto pelo Zenit por 60 milhões.

"Puro talento", ouviu-se por parte dos "colchoneros", com um vídeo filmado no Museu do Prado, onde João Félix deambula em frente aos quadros no museu mais importante da capital espanhola. A expectativa era alta - o valor assim o exigia, assim como as provas que já tinham sido dadas, que lhe valeram a distinção de "golden boy", em 2019 - mas se na segunda época até se sagrou campeão nacional pelo clube da capital espanhola, os dias foram tornando-se mais cinzentos no Atlético de Madrid. Avançou-se com uma má relação entre o português e o treinador Diego Simeone dada a discórdia na posição que devia ocupar em campo - Félix queria atacar mais, o técnico pedia mais ações defensivas - e, já esta época, depois de uma boa imagem deixada no Mundial do Catar pela equipa das quinas, João Félix renovou pelos "colchoneros" e foi cedido por empréstimo ao Chelsea, com os "blues" a pagarem 11 milhões de euros por uma cedência de seis meses, tornando-se a quarta contratação dos londrinos no mercado de inverno, depois de Benoit Badiashile, David Datro Fofana e Andrey Santos, e integrando a lista de empréstimos mais caros de sempre.