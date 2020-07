Valtteri Bottas dá primeira vitória da época à Mercedes

JN/Agências Hoje às 16:55 Facebook

O finlandês venceu, este domingo, o primeiro Grande Prémio da Fórmula 1 da temporada, na Áustria, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, por 4,257 segundos, e o britânico Lando Norris (McLaren), terceiro, por 5,353.

Numa corrida marcada por diversas falhas mecânicas, o atual campeão mundial, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), começou com uma penalização de três lugares na grelha e terminou com mais cinco segundos de penalização por um incidente com o tailandês Alexander Albon (Red Bull), caindo do segundo para o quarto lugar.

Com estes resultados, Bottas lidera o campeonato, com 25 pontos, contra os 18 de Leclerc e os 16 de Norris, que marcou a volta mais rápida na corrida.