Valtteri Bottas supera Hamilton e assegura pole position no GP de Portugal

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou, este sábado, a pole position para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a primeira da temporada e 17.ª da carreira.

Bottas, que impediu o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, de somar a 100.ª pole da carreira, superou precisamente o britânico, saindo os dois da primeira linha da grelha de partida da corrida de domingo.

Na segunda linha do terceiro grande prémio de 2021, a disputar a partir das 15 horas de domingo, no circuito de Portimão, no Algarve, vão partir os dois Red Bull pilotados pelo holandês Max Verstappen (terceiro) e pelo mexicano Sergio Perez.