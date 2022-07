Van Aert ataca para vencer a quarta etapa e reforça liderança do Tour

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

O camisola amarela belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) atacou, esta terça-feira, para ganhar isolado a quarta etapa da 109.ª Volta a França em bicicleta, a primeira em território francês, reforçando a liderança da geral.

Van Aert isolou-se nos derradeiros 11 quilómetros dos 171,5 entre Dunquerque e Calais, cortando a meta com o tempo de 04:01.36 horas, à frente do compatriota Jasper Philipsen (Alpecin- Deceuninck) e do colega francês Christophe Laporte, respetivamente segundo e terceiro na etapa, a oito segundos.

O corredor da Jumbo-Visma, de 27 anos, reforçou a amarela, tendo agora 25 segundos de vantagem sobre o também belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) e 32 sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), na véspera do primeiro grande teste à sua liderança, nos 157 quilómetros entre Lille e Arenberg Porte du Hainaut, que incluem 19,4 quilómetros de 'pavé', numa réplica em menor escala da Paris-Roubaix.