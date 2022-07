Van Aert vence contrarrelógio diante do camisola amarela Vingegaard

JN/Agências Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista belga Wout van Aert conquistou, este sábado, a terceira vitória na 109.ª Volta a França, a sexta da Jumbo-Visma, ao impor-se no contrarrelógio da penúltima etapa ao camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard.

Van Aert cumpriu os 40,7 quilómetros entre Lacapelle-Marival e Rocamadour em 47.59 minutos, sendo 19 segundos mais rápido do que o seu companheiro de equipa, segundo e virtual vencedor do Tour, e 27 do que o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), terceiro.

Vingegaard vai partir, no domingo, para a etapa de consagração da 109.ª edição da Volta a França, uma ligação de 115,6 quilómetros entre a zona parisiense de La Défense e o coração dos Campos Elísios, com 03.34 minutos de vantagem sobre Pogacar, o vencedor das últimas duas edições, e 08.13 sobre Geraint Thomas (INEOS), o campeão de 2018 e 'vice' de 2019 que vai regressar ao pódio final como terceiro classificado.