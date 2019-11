Van Basten suspenso pela Fox Sports por brincar com saudação nazi

Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo futebolista internacional holandês Marco van Basten foi, esta segunda-feira, suspenso por uma semana pelo canal televisivo norte-americano Fox Sports, por ter proferido, em tom de brincadeira, uma saudação nazi em direto.

O antigo avançado, campeão europeu pela Holanda em 1988, já pediu desculpa por ter dito 'sieg heil', logo após a emissão de uma entrevista a um treinador alemão.

Em comunicado, a Fox Sports distanciou-se do comentário, que apelidou de "estúpido e inapropriado", e anunciou a suspensão do ex-jogador e selecionador holandês, doando a verba que lhe pagaria a um instituto na Holanda que trabalha com vista à consciencialização sobre o Holocausto.