Van der Sar ameaçado por grupo de adeptos do Ajax após derrota no clássico

Tomás Almeida Moreira Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Antigo guarda-redes e atual diretor executivo do clube de Amesterdão foi encurralado por um grupo de adeptos depois do desaire do Ajax frente ao rival Feyenoord. Van der Sar foi surpreendido à saída do estádio, quando estava com a família.

Edwin Van der Sar, ex-guarda-redes da seleção neerlandesa, foi ameaçado por um grupo de adeptos quando saía da Arena Johan Cruyff, depois da derrota caseira do Ajax frente ao Feyenoord.

O dirigente do campeão neerlandês terá sido abordado por quatro indivíduos alcoolizados quando estava a sair do estádio, junto da família. Segundo o jornal De Telegraaf, as ameaças e os insultos aconteceram no parque de estacionamento do estádio do Ajax, tendo os seguranças do clube agido rapidamente para impedirem que a situação se tornasse ainda mais grave.

PUB

Além da insatisfação pelo desaire no "De Klassieker", as ameaças dos adeptos do Ajax terão sido relativas à possível contratação de Marc Overmars para diretor desportivo. O antigo internacional pelos Países Baixos já ocupou o cargo entre 2012 e 2022, tendo sido despedido no verão passado na sequência de um caso de assédio sexual denunciado por funcionárias do clube.

Depois de mais uma derrota no campeonato, o Ajax voltou a marcar passo na corrida pelo título da Eredivisie, ficando agora a seis pontos do primeiro lugar, ocupado precisamente pelo rival de Roterdão.