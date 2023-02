Van Dijk apto para jogar no Liverpool após lesão sofrida em janeiro

JN/Agências Hoje às 16:13 Facebook

O defesa internacional neerlandês Virgil van Dijk, do Liverpool, deverá regressar este fim de semana à competição, abrindo também a possibilidade a que já defronte o Real Madrid na Liga dos Campeões de futebol.

O central, de 31 anos, peça nuclear no eixo defensivo dos 'reds', tem estado de fora, com uma lesão na coxa, desde os primeiros dias de janeiro, falhando desde então sete jogos da equipa orientada por Jürgen Klopp.

"Penso que o Van Dijk está disponível, sim. Ontem [quinta-feira] estava pronto e hoje também, pelo que vimos no treino. Tomaremos uma decisão com base nisso", disse o técnico alemão, mostrando que o defesa pode jogar no sábado na visita ao Newcastle, para a Liga inglesa.

Numa época que tem sido atípica para o Liverpool, situado num improvável nono lugar da Premier League e longe dos desempenhos das últimas temporadas, a equipa defronta três dias depois em casa o Real Madrid, na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions'.