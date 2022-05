Van Dijk nomeia Darwin como um dos melhores avançados que já enfrentou

JN Hoje às 16:02 Facebook

Van Dijk, defesa do Liverpool, abordou a lista dos cinco melhores avançados que já defrontou e nomeou Darwin Núñez nesse top-5.

Na véspera da final da Liga dos Campeões o defesa do Liverpool esteve à conversa com Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United e agora comentador desportivo, que fez a pergunta da praxe ao neerlandês, relativamente aos melhores opositores que já tinha enfrentado. "O Aguero era incrível. Depois o Messi é o melhor jogador da história na minha opinião. O Mbappé... é diferente, é rápido. Há diferentes tipos de jogadores como o Haaland e o Darwin. É muito difícil jogar contra esses jogadores", referiu Van Dijk.

Na mesma conversa o imponente central, de 30 anos, elegeu ainda uma equipa de futebol de 5, composta pelos melhores jogadores da atualidade. "Alisson, eu, De Bruyne, Mbappé e Benzema. O Benzema está 'on fire' e merece estar nesta equipa", considerou.

Recorde que Van Dijk e Darwin foram adversários na eliminatória entre Benfica e Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões, em 2021/22.