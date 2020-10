Van Dijk vai ser operado ao joelho e desfalca Liverpool durante vários meses

JN/Agências Hoje às 19:55 Facebook

O defesa holandês lesionou-se nos ligamentos de um joelho, no dérbi com o Everton, sábado, e vai ser operado, confirmou este domingo o Liverpool, sendo que deverá desfalcar o campeão inglês durante vários meses.

"O Liverpool FC pode confirmar que Virgil van Dijk será operado à lesão contraída no joelho, durante o empate (2-2) de sábado, com o Everton. O defesa central lesionou os ligamentos do joelho, na sequência de um incidente envolvendo o guarda-redes Jordan Pickford, aos seis minutos, em Goodison Park", pode ler-se numa nota dos reds.

O habitual titular no eixo defensivo da equipa de Jurgen Klopp foi obrigado a abandonar o relvado aos 11 minutos, depois de, instantes antes, ter sido abalroado pelo guarda-redes dos toffees, num lance em que o central estava em posição irregular.

O Liverpool não indica o tempo de paragem, mas refere que "após a cirurgia, Van Dijk, de 29 anos, iniciará um programa de reabilitação com a equipa médica do clube para que possa atingir a plena forma o mais rápido possível".