Van Nistelrooy sucede a Roger Schmidt no PSV

Ruud Van Nistelrooy foi, esta quarta-feira, confirmado como treinador do PSV Eindhoven para a próxima temporada.

O antigo avançado neerlandês, que jogou no PSV entre 1998 e 2001 (62 golos em 67 jogos), terá a sua primeira experiência numa equipa sénior e rubricou um contrato até "meados de 2025", tal como se pode ler na nota da formação de Eindhoven.

"O PSV vai seguir um novo caminho este verão e quero fazer parte disso. As conversas com todo a direção reforçaram a minha imagem de ambição de conseguir algo especial com o PSV a longo prazo. Estou pronto para liderar o clube como treinador principal", Van Nistelrooy.

Ruud Van Nistelrooy irá, assim, suceder a Roger Schmidt, que tem nos últimos dias tem sido associado ao Benfica.