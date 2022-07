Vitória de Guimarães: Vantagem confortável com selo de qualidade

Vitorianos dominadores justificaram o triunfo gordo no marcador. Tiago Silva apontou um grande golo. Anderson Silva estreou-se a faturar pelos minhotos

O Vitória de Guimarães venceu e convenceu no arranque da participação nas provas europeias, derrotando os húngaros do Puskás Akadémia, por 3-0, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Moreno Teixeira incluiu três reforços no onze inicial, mas foram os homens da casa que fizeram a diferença na primeira parte. O reforço Anderson Silva fechou as contas no segundo tempo.

Com uma entrada forte, dominadora e coroada com um golo madrugador de Rúben Lameiras, Moreno Teixeira, muito ativo no banco de suplentes, apesar de não constar na ficha de jogo como treinador principal devido à falta de habilitações, teve muitas razões para estar satisfeito. A equipa não abrandou com o golo e a audácia de Tiago Silva, com um remate para ser visto e revisto, permitiu aos conquistadores uma merecida vantagem ao intervalo.

A formação húngara pouco ou nada incomodou e, quando chegou com algum perigo junto da baliza de Bruno Varela foi mais por demérito dos vitorianos. Com a equipa confortável com a vantagem, o início da segunda parte não teve a mesma intensidade das dinâmicas exibidas nos primeiros 45 minutos.

O Púskas Akadémia acreditou, as oportunidades surgiram, mas Moreno Teixeira foi célere a evidenciar-se insatisfeito. Mexeu no coletivo e lançou Anderson Silva. E o brasileiro precisou apenas de alguns segundos para aumentar a vantagem para os três golos de diferença, deixando o coletivo húngaro cabisbaixo e sem capacidade de reação para chegar ao golo que permitisse minimizar a pesada derrota.

O jogo ficou ainda marcado por incidentes nas bancadas, entre adeptos, ao intervalo, situação que obrigou à intervenção das forças policiais.