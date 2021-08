Vantagem europeia sorri para o lado de Jorge Jesus

Luís Antunes Hoje às 07:47 Facebook

Após triunfo caseiro nas provas da UEFA, só foi eliminado por Liverpool e Braga.

As águias jogam esta terça-feira, em Eindhoven, diante do PSV, uma das batalhas mais importantes da história recente do clube no acesso à fase de grupos da Champions. A equipa de Jesus entra no Philips Stadium com uma vantagem mínima (2-1) perante um adversário poderoso e vai apelar ao "know-how" estratégico do técnico, que só perdeu duas eliminatórias europeias depois de ganhar vantagem na Luz. E numa das ocasiões, nem sequer o cenário já se aplica, tendo em conta as atuais regras - a eliminação com o Braga -, por causa do golo fora deixar de valer a dobrar. Liverpool e guerreiros foram, assim, os únicos a fugir à lei implacável de Jorge Jesus.

Os reds deram a volta após uma derrota em Lisboa (2-1) e triunfaram 4-1, nos quartos de final da Liga Europa, em 2009/10, e o Braga impediu as águias de voar para a final da Liga Europa, em 2010/11. Depois de um 2-1, na Luz, os minhotos selaram a eliminatória com um golo, critério esta terça-feira já ultrapassado e que motivaria um prolongamento. Standard Liège, PSG, Newcastle, o próprio PSV, em 2011, e a Juventus (quadro ao lado) foram alguns dos opositores sem soluções para a resistência benfiquista.