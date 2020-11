Nuno Barbosa Hoje às 13:10 Facebook

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entendeu que a melhor maneira de proteger André Narciso, VAR do polémico P. Ferreira-F. C. Porto, passava por retirá-lo do Mafra-Varzim, marcado para a tarde deste domingo (15 horas), no qual seria árbitro principal. E assim fez. João Bento, da Associação de Futebol (AF) de Santarém, foi o nomeado para substituir o juiz da AF Setúbal.

Posto isto, é natural que Nuno Almeida, árbitro principal do P. Ferreira-F. C. Porto, venha a ser alvo de uma medida idêntica à que foi aplicada a André Narciso, por parte do CA, e venha a parar durante um jogo ou dois.

Os dois árbitros ficaram debaixo do fogo da crítica, devido a algumas decisões tomadas no referido jogo da 6.ª jornada do campeonato nacional. O treinador do P. Ferreira, Pepa, que recebeu ordem de expulsão por parte de Nuno Almeida, ainda na primeira parte, foi um dos que se mostrou mais indignados com a arbitragem, conforme demonstrou na conferência de Imprensa que se seguiu ao jogo: "O que aconteceu na primeira parte foi vergonhoso. Quando é, é. Fui expulso, o adjunto foi expulso. Somos humanos e a ver o que aconteceu em campo, foi vergonhoso. Vergonhoso o que aconteceu ali".

O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, foi ainda mais longe do que o técnico pacense, usando as redes sociais para atacar Nuno Almeida e André Narciso. "Não basta encostar dois jogos na prateleira. Esta equipa de arbitragem não pode voltar a apitar. Em nome da credibilidade da arbitragem", escreveu.

Por essas críticas públicas à arbitragem, tanto Pepa como Miguel Braga são alvos de uma participação do CA e da APAF ao CD. Trata-se de um procedimento habitual sempre que são feitos ataques idênticos aos árbitros.

Recorde os principais casos do P. Ferreira-F. C. Porto, disputado na passada sexta-feira, e que terminou com o triunfo da equipa do Capital do Móvel, por 3-2.