VAR e 22 títulos na mensagem de Natal do líder leonino

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, recorda temas quentes e promete "superar obstáculos" para atingir "rumo definido".

Frederico Varandas, líder leonino, congratulou-se pelo facto de o clube "reagir e resistir à avalanche da pandemia" sem comprometer a visão de futuro e não deixou de lembrar o VAR, além da questão dos títulos nacionais reclamados pelos leões, na habitual mensagem de Natal destinada aos sócios.

"Encerramos este ano difícil fiéis ao nosso ADN na defesa e persecução de um desporto com um clima saudável e com foco no espetáculo, destacando-se a recente realização do "webinar" sobre o futuro do VAR, bem como a apresentação à Federação Portuguesa de Futebol de um parecer independente, que confirma os quatro títulos de Campeão Nacional conquistados pelo nosso Clube entre 1921 e 1940", sublinhou o responsável, num texto publicado no jornal do clube.

Por outro lado, o dirigente prometeu manter a política de equilíbrio financeiro. "Passo a passo vamos superar os obstáculos que vão surgindo, sabendo que cada um deles nos aproxima do rumo definido", destacou.

Feddal em dúvida

No plano desportivo, Ruben Amorim ganhou mais uma dor de cabeça na preparação do jogo com o Belenenses SAD, depois de amanhã (20h), no Jamor. O central Feddal não participou na sessão de treino devido a um traumatismo no joelho esquerdo e está em dúvida para o dérbi lisboeta.