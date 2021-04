VAR já anulou 16 golos aos candidatos à Champions

Nuno A. Amaral Hoje às 13:04 Facebook

Lances que foram invalidados por centímetros acendem a discussão sobre uma regra que pode mudar.

A luta pelo título e pelo acesso direto à Champions continua acesa e deve ser discutida ao centímetro até ao fim do campeonato. No sentido literal, é também ao centímetro que se analisam lances de fora de jogo, decididos pelo VAR com as célebres linhas vistas nas transmissões televisivas. Numa recolha feita com base nas partidas de Sporting, F. C. Porto, Benfica e Braga, o JN concluiu que os videoárbitros anularam, até à 25.ª jornada, 16 golos às quatro equipas da frente da tabela, em lances de offside.

O mais apertado de todos aconteceu na passada segunda-feira, quando o leão Pedro Gonçalves foi apanhado dois centímetros em fora de jogo antes de marcar um golo, no jogo que o Sporting viria a empatar em Moreira de Cónegos. Em jornadas anteriores, o F. C. Porto já teve um golo anulado por três centímetros, o Benfica teve um invalidado por sete centímetros e o Braga viu fugir-lhe um por oito.