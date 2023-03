VAR na fase de subida e dobra o número de despromovidos

Rui Almeida Santos Hoje às 21:27 Facebook

Durante o próximo mês, as equipas da Liga 3 procuram um lugar na Liga 2 ou evitar a despromoção ao Campeonato de Portugal.

Chegou a fase das decisões no terceiro escalão do futebol nacional, com a corrida por uma vaga na próxima edição da Liga 2 e a fuga à despromoção ao Campeonato de Portugal a centrarem atenções durante o próximo mês.

Para este autêntico sprint final, na fase de subida as equipas começam sem pontos, enquanto nas séries de manutenção os clubes arrancam com uma pontuação determinada pela sua prestação na metade inicial do campeonato, sendo que entre o primeiro e o último classificado distam apenas seis pontos.

A principal novidade para esta época prende-se com o facto de serem despromovidas duas equipas por série, num total de oito, ao contrário das quatro no ano passado. Na fase de subida, cujos jogos contarão com o VAR para auxiliar as equipas de arbitragem, são promovidos os vencedores de cada série, com os segundos classificados a disputarem o acesso ao play-off de subida, onde defrontarão o clube que terminar a Liga 2 na 16.ª posição.