VAR na Liga 2 em cima da mesa

Clubes reúnem-se esta terça-feira na Liga. Alterações nos regulamentos para viabilizar a mudança.

O debate em torno da existência do VAR na Liga 2 pode estar perto do fim. Segundo apurou o JN, este será um dos temas em cima da mesa, na reunião, na sede da Liga, no Porto, que se realiza esta terça-feira e junta todos os clubes profissionais. A Liga está em conversações com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para chegar a um acordo relativo à presença de vídeoárbitro na segunda divisão. De forma a abrir caminho, a Liga já promoveu uma alteração nos regulamentos, de forma a que, caso os dois organismos cheguem a um consenso, seja possível incluir o VAR na competição.

O combate à violência no desporto tem sido outro dos temas mais focados pelo presidente da Liga, Pedro Proença. De forma a garantir uma melhor organização, o organismo vai tornar obrigatória, nos jogos de nível 1, a presença da Liga e do clube visitante na reunião de segurança com a polícia.