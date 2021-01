Varandas: "Agora vou abandonar este patético mundo de covid"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:54 Facebook

O presidente do Sporting abordou, esta terça-feira, a polémica dos "falsos positivos" de Nuno Mendes e Sporar e garantiu que os jogadores "não têm covid".

"O Sporting cumpre escrupulosamente e faz testes diários de antigénio. Foi a primeira vez desde agosto que os resultados não bateram certo com os PCR, obrigatórios pela Liga. Respeitámos a notificação e os jogadores ficaram de fora no jogo frente ao Rio Ave. Nos dias seguintes, repetiram testes em laboratórios diferentes e dois antigénios e sempre negativos", começou por dizer Frederico Varandas, garantindo que os jogadores não estão infetados.

"Sou médico e posso afirmar inequivocamente que Nuno Mendes e Sporar não têm covid-19. Entrámos em contacto com a Unilabs, falámos com o diretor clínico, foi enviada a documentação e respondeu que se tratavam de falsos positivos, que estava disponível para enviar documentação. Para quem não é médico, a percentagem de falsos positivos é inferior a 1%. Numa amostra de 30 testes, houve dois falsos positivos, o que não é azar. É muito azar. Acontece. Aceitámos ter ficado sem os jogadores com o Rio Ave. Dentro de muitos azares, existem coisas estranhas. A delegada regional de saúde, na segunda-feira de manhã, quando os vai libertar o SINAVE, deteta que Nuno Mendes nem esteve inscrito", acrescentou.

O presidente do Sporting afirmou, ainda, que o clube de Alvalade vai mesmo apresentar uma queixa na Ordem dos Médicos.

"Podem dizer que o Sporting joga mal, joga pouco, mas não admito que ponham em causa a honestidade do corpo clínico e dos médicos do Sporting. Vamos fazer uma queixa na Ordem dos Médicos contra o diretor clínico da Unilabs, que disse que não tinha sido contactado, quando temos um email dele às 17.30 horas. Agora, vou abandonar este patético mundo de covid, porque daqui a uma hora vou entrar num banco para cuidar de doentes de covid-19 reais", concluiu.

Nuno Mendes e Sporar falharam o duelo com o Rio Ave, para o campeonato, após terem testado positivo ao novo coronavírus, mas na segunda-feira, o Sporting defendeu que se trataram de "falsos positivos" e que os atletas estariam à disposição do treinador Ruben Amorim para a Taça da Liga.

O F. C. Porto reagiu e acusou o clube de Alvalade de "atentado à saúde pública", com os leões a responderem que os dirigentes portistas estariam a "pressionar, de forma inaceitável, as autoridades de Saúde e a Liga Portugal".

Por indicação da Direção-Geral da Saúde, Nuno Mendes e Sporar não foram utilizados na meia-final da Taça da Liga, que o Sporting venceu por 2-1.