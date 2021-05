Varandas agradece a colaboradores pela "conquista histórica"

JN/Agências Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, agradeceu esta quarta-feira a todos os colaboradores pelo seu trabalho no clube, referindo que o título dos "leões" na I Liga portuguesa de futebol é uma "conquista histórica" de todos.

Numa mensagem enviada aos colaboradores do Sporting, a que a agência Lusa teve acesso, Frederico Varandas lembrou um ano de "constantes desafios", salientando que todos lutaram jogo a jogo para alcançar uma "conquista histórica e que representa muito mais que um troféu".

"Este título é teu. Um enorme obrigado por teres escrito parte deste capítulo inesquecível da nossa história e pela tua dedicação e compromisso para torná-lo possível", afirmou o presidente dos "leões", considerando que conseguiram algo que todos os sportinguistas ambicionavam há 19 anos.

Varandas referiu que os colaboradores do Sporting fazem parte da "equipa de arquitetos" deste título e de todos os títulos que "tornam o Sporting Clube de Portugal a maior potência desportiva nacional e uma das maiores a nível europeu".

"Agradeço-vos com a plena consciência de que à precisa hora em que os atores entram em jogo, o palco tem que estar montado, o cenário preparado, as luzes acesas, o público acomodado. Tudo ao detalhe e com a excelência Sporting CP. E por isso tenho um imenso orgulho em vocês", referiu.

PUB

O presidente do Sporting deixou ainda a promessa de que, assim que as condições sanitárias o permitirem, o título será celebrado em conjunto.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os "leões" somam 82 pontos, mais oito do que o F.C. Porto, segundo classificado, que detinha o título.