Varandas anuncia data das eleições e faz balanço da liderança

Em editorial o presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou que as eleições do clube se realizam a 5 de março e fez um balanço do período de presidência, considerando 2021 como "o ano do leão".

O presidente leonino anunciou que o sufrágio para o quadriénio 2022-26 se realizará no Pavilhão João Rocha, entre as 9 e as 20 horas. Nuno Sousa é, para já, o único candidato concorrente ao atual dirigente.

"Há três anos a situação do Sporting CP era bem diferente. Não éramos campeões no futebol há muitos anos, demasiados anos. Tínhamos perdido os principais ativos desportivos sem quaisquer contrapartidas financeiras. As probabilidades de sucesso futuro pareciam remotas. A sustentabilidade financeira do Clube estava ameaçada. A procura ao empréstimo obrigacionista (para reembolsar aquele com que tínhamos incumprido) ficou abaixo da emissão. Assombrava-nos uma crise de identidade e de valores. Tínhamo-nos afastado do nosso ADN. Entretanto, e para agravar o cenário, o acaso abalou-nos com a maior pandemia e crise do século. Mas depois de um ano de reconstrução (2019), e de um ano de resiliência (2020), 2021 foi o Ano do Leão", escreveu Frederico Varandas.

Além desta análise ao período em que lidera os leões, Frederico Varandas explanou todo o trabalho realizado ao longo dos três anos. "Celebrámos cinco títulos no futebol, atingimos os 41 títulos europeus, o primeiro título mundial e concluímos em 2021 uma das melhores épocas de sempre dos 115 anos do Clube. A confiança no futuro vigora. Conquistámos credibilidade financeira. Emitimos um empréstimo obrigacionista com procura superior à oferta. Reafirmámos a nossa identidade. Reerguemos o Clube como não se via há muitas décadas. Fizemos muito mais com muito menos. Partindo de trás, num contexto adverso, com muito menos recursos financeiros que os nossos rivais, terminámos à frente", afirmou o dirigente.