Varandas considera reunião com secretário de Estado "bastante produtiva"

João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto e da Juventude, esteve esta quarta-feira em Alvalade a discutir ideias com os leões. Fechou ciclo de visitas aos três grandes.

"Foi uma reunião bastante produtiva. O senhor Secretário de Estado é uma pessoa com conhecimento, que esteve no terreno e que foi dirigente de um clube e, por isso, conhece muito bem o desporto português", foi assim que Frederico Varandas, presidente do Sporting, abordou a reunião de hoje entre os leões e a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), que se fez representar, além do próprio secretário de Estado, por José António Borges, chefe de gabinete, e pelo assessor Miguel Marujo.

O líder da SAD do Sporting, que se fez acompanhar pelo vice-presidente Francisco Salgado Zenha e pelo administrador da SAD André Bernardo, destacou o "empenho" do novo secretário de Estado em temas como "a violência no desporto e a corrupção". "Estes temas preocupam-nos muito - não apenas a violência física que, infelizmente, tem acontecido, como também o financiamento ilegal que permite determinados grupos organizados que mais não são do que grupos criminosos, que muitas vezes são responsáveis, não só por essa violência, como pelo condicionamento de agentes desportivos - e nós queremos proteger o desporto e erradicar estes grupos", acrescentou ainda Varandas.

"Saímos muito otimistas e fiquei 100% esclarecido de que o senhor secretário de Estado e o Sporting estão alinhados na luta por um desporto mais transparente e mais saudável", garantiu ainda. Já João Paulo Correia, que em abril e maio, respetivamente, já tinha estado reunido com F. C. Porto e Benfica, considerou a reunião "muito positiva e produtiva", garantindo que os leões e a secretaria de Estado seguem as mesmas ideias para o desporto. "Estamos alinhados naquilo que são as principais preocupações e os objetivos principais em cada um dos temas e contamos com o Sporting, e com o seu presidente, para cumprir com estes objetivos, que são os objetivos do desporto português", explicou.