Varandas: "Degradante para mim é estar envolto em escutas"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, aproveitou esta quarta-feira a cerimónia na Câmara Municipal de Lisboa para lançar farpas a Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto.

"As nossas primeiras palavras vão para os nossos rivais, para os dois nossos rivais. Foram duros dentro de campo, foram adversários difíceis, acreditaram até ao fim. E obrigaram-nos a superarmo-nos a cada jornada, a bater recordes atrás de recordes. Sem eles nunca teríamos chegado aqui. Para eles, um obrigado", começou por discursar o dirgente máximo leonino.

No entanto não perdeu tempo em lancar farpas aos rivais pelas queixas ao longo da época. "Seria uma injustiça confundir duas grandes instituições com as pessoas que as representam. Cada rival tem a sua estratégia de comunicação, e é legítimo. Para uns, não venceram porque foram o único clube a sofrer de covid-19. Outro, porque só tiveram 16 penáltis. Mas todos sabem que o Sporting venceu por ter sido mais competente. venceu e festejou".

Frederico Varandas foi mais longe e extravasou a questão desportiva. "Ouvi alguém dizer que foram degradantes as festas em Lisboa, adjetivou assim, mas não concordo, claro que houve excessos impossíveis de conter tal a dimensão do clube, tal a dimensão do sentimento que carregava este título que fugia há 19 anos. Mas degradante para mim, para o clube que tenho a honra de presidir é estar envolto em escutas. Ouvir a minha voz em escutas de corrupção há anos e anos é que seria para nós degradante".

O presidente dos leões, virou depois a agulha para "os verdadeiros heróis da conquista". "Partimos para esta conquista com 50% do orçamento gasto pelos nossos rivais, com cerca de 25% do investimento de um dos nossos rivais e conseguimos graças a estes senhores que estão atrás de mim [os jogadores], graças a esta equipa técnica, por terem sido muito competentes, muito resilientes e com muito coração", enalteceu.

"Hoje estamos aqui a festejar uma vitória entre muitas outras. Tiveram início há três anos, num percurso difícil, onde sempre disse que não poderíamos vencer os nossos rivais com o atraso que tínhamos não à custa do dinheiro, nem da força, mas à custa da inteligência. mas não podia ser só inteligência, teve de ser inteligência, com muita resiliência, com muita convicção e sobretudo, nunca ceder ao populismo, ao ruído e ao exterior", continuou.

Frederico Varandas recordou os dois empates seguidos que deixaram o F. C. Porto mais perto, assinalando que fez surgir novos medos de a história se repetir e perderem, mas que esteve sempre confiante no êxito. E explicou porquê: "Pela primeira vez, apesar de sempre acreditar, escrevi à minha equipa do Conselho Diretivo a seguir ao empate do Belenenses SAD a dizer que seríamos campeões. E que seríamos campões não por dermos o melhor treinador, o melhor plantel com uma alma incrível e jovens talentos, mas por termos mudado a mentalidade do Sporting. Uma mentalidade vencedora".