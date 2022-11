Varandas e a renovação de Amorim: "É preciso que haja confiança extrema"

Presidente do Sporting formalizou, junto de Ruben Amorim, no Estádio de Alvalade, a renovação contratual de Ruben Amorim até 2026. Técnico diz que está "no sítio onde quer estar".

Foi esta terça-feira formalizada a renovação de Ruben Amorim com o Sporting até 2026. O técnico prolonga assim em dois anos o vínculo que o ligava aos leões e, em declarações à SportingTV, Frederico Varandas, presidente da SAD, afirma que a continuidade é um sinal de estabilidade e elogia o treinador de 37 anos.

"É um dia muito feliz para o Sporting. Contratámos o Amorim em março de 2020. Estamos em novembro de 2022 e acabámos de renovar ate julho de 2026. Esta renovação mostra muito como se trabalha hoje no Sporting. Com descrição, eficácia e rumo. É também um fortíssimo sinal de como hoje o Sporting é um clube forte e estável. A estabilidade é e será sempre a base de todos os sucessos. Um contrato desta duração obriga sempre que as pessoas que o assinam se revejam a 100% no projeto desportivo, mas que haja também confiança extrema de ambas as partes. Muito feliz por termos contrato até 2026 com um dos melhores treinadores do mundo, muito feliz porque vamos continuar a fazer crescer o Sporting", atirou Varandas.

Pouco depois, Ruben Amorim agradeceu a confiança da direção num período difícil. "Para qualquer treinador é confiante receber a confiança do clube, especialmente no pior momento que vivo enquanto treinador do Sporting, a direção mostrar interesse em renovar contrato comigo com a maior duração possível, até ao fim do termo da última eleição. É um sinal de grande confiança, que mesmo com os problemas que todas as famílias têm, conseguimos resolver, que estamos prontos para mais um ciclo de três anos muito difícil. Só quer agradecer e dizer aos sportinguistas que serão três anos muito difíceis. O treinador e o presidente sabem disso. Vamos fazer de tudo para que o Sporting seja um clube muito melhor daqui a três anos. Agradecer a confiança, estou muito feliz e no sítio onde quero estar", assumiu Amorim.