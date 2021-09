Varandas Fernandes anuncia saída do Benfica

JN Hoje às 18:04 Facebook

João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, não fará parte da lista de Rui Costa na candidatura às eleições dos órgãos sociais do próximo dia 9 de outubro

João Varandas Fernandes, até aqui vice-presidente do Benfica, anunciou através de um comunicado, a "necessidade de dar o lugar a quem se segue" e deixou claro que mantém todo o apoio a Rui Costa, uma vez que lhe dá todas as garantias "de confiança"

Comunicado de Varandas Fernandes na íntegra:

"Servir é saber entrar e saber sair, sem nunca deixar de dizer presente à paixão pelo nosso clube. Durante os últimos anos, participei com enorme orgulho e empenho na vida do clube como dirigente, num tempo marcado por obras e conquistas sob a liderança de Luís Filipe Vieira que da forma mais justa importa realçar e destacar.



Disse também presente nesta fase de complexa transição para este novo momento que se abre. Foi sempre pelo Benfica que estivemos, que demos um contributo, com o melhor que sabíamos e podíamos. Mas entendo que com o devido sentido de desprendimento, devemos dar o exemplo, porque se abre um novo ciclo, com uma nova liderança, que deve ter espaço para acolher novas pessoas, sob a ambição ganhadora de sempre do Glorioso.



Nesse sentido, quero dar público testemunho que comuniquei a Rui Costa que o meu lugar está ao dispor desse impulso de renovação que se impõe. Uma decisão irreversível porque entendo que é critico a este novo ciclo que se se afirmem novos protagonistas. Mais do que cada um de nós, é o Benfica que importa. E estando plenamente garantida uma boa solução de liderança para futuro, com o Rui Costa, a quem expresso o meu apoio de forma inequívoca e me dá plena confiança, continuarei aqui, ao lado, como sócio, essência da nossa vida como instituição, para contribuir para este novo ciclo de gestão que, todos queremos, seja de vitórias, de concretizações e de boas soluções."