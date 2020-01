Varandas: "Não podemos pactuar com escumalha que atira tochas para cima de atletas"

JN Hoje às 17:22 Facebook

Frederico Varandas foi recebido esta quarta-feira no Ministério da Administração Interna pelo Secretário de Estado adjunto, Antero Luís. O líder dos leões considerou a reunião "produtiva".

O Sporting pediu para debater a violência no desporto e o desejo foi concretizado. Esta quarta-feira, o líder do clube de Alvalade, Frederico Varandas, foi recebido no Ministério da Administração Interna por Antero Luís e, à saída, não escondeu a satisfação pela reunião e esperança de que "novos tempos virão".

"Foi uma reunião produtiva. Quero acreditar que novos tempos virão. Onde haja mais eficácia, que se consiga erradicar comportamentos lamentáveis que afetam o desporto e a sociedade portuguesa", começou por dizer, considerando "inqualificável" o comportamento de alguns adeptos.

"O Sporting é um aliado corajoso nesta luta, contra este tipo de pessoas. Vai estar sempre do lado do desporto, na elevação do desporto, que é muito querido e importante neste país. A lei tem de ser realmente efetiva. Não podemos pactuar com escumalha que faz incitamento à violência, ao ódio, que imita sons de um very light a celebrar um homicídio, que atira tochas para cima de atletas. Essa escumalha não pode ter espaço nos recintos desportivos em Portugal", acrescentou, lembrando ainda o a invasão de Alcochete.

"Foi uma tragédia. Temos de tirar alguma coisa, aprender a lição. Alcochete deu a oportunidade de mudarmos isto. Basta recordar nos últimos dois meses os episódios que houve de violência, em vários clubes, Leixões no futsal, Vitória de Guimarães-Benfica, claques do Vitória de Guimarães, Benfica com Braga, é o dia-a-dia. Está a tornar-se vulgar, isto afasta as pessoas", concluiu.