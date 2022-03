Varandas: "Obrigado pelos oito minutos de aplausos no jogo contra o City"

JN Hoje às 19:51 Facebook

Frederico Varandas tomou esta quinta-feira posse como presidente do Sporting pelo segundo mandado consecutivo, numa cerimónia que decorreu no auditório Artur Agostinho, no estádio de Alvalade, em Lisboa. No discurso agradeceu aos sócios o apoio e deixou a promessa de fazer o clube crescer mais ainda.

João Palma, novo presidente da Mesa da Assembleia Geral leonina, deu posse aos membros que compõem a direção do clube leonino para o quadriénio 2022/2026.

No passado sábado, dia 5 de março, o presidente sportinguista foi reconduzido no cargo ao recolher 85,8% dos votos, numa eleição na qual teve a oposição de Nuno Sousa (7,3%) e de Ricardo Oliveira (2,85%).

"Passados três anos e meio é uma honra estar a falar aqui neste mesmo auditório, pois a realidade do Sporting é completamente diferente da que existia quando falei da primeira vez. Há três anos e meio apresentávamo-nos aqui sem experiência em cargos semelhantes, mas com um projeto, um rumo, uma crença e muita paixão. Hoje, apresentamos a continuidade desse projeto, a manutenção desse rumo e a mesma paixão", começou por referir o dirigente.

E continuou: "Mas entre esses dois momentos o que fica é sobretudo muita obra feita e muitos títulos desportivos em inúmeras modalidades. Na vida, o que fica para sempre é o que se faz e não o que se diz e esse é e será sempre o nosso lema: fazer".

Frederico Varandas deixou ainda três mensagens para destinatários diferentes. "A primeira é para o ​​​​​sócio do Sporting: obrigado por terem reerguido este clube dos escombros, obrigado pelos oito minutos de aplausos que correram o Mundo no jogo contra o City, aplausos não pelo jogo em si, mas sim por tudo o que o Sporting lhes deu recentemente. Obrigado a todos por terem sempre marcado presença nos últimos 115 anos de história. Há três anos e meio disse-vos aqui que nasci Sporting, cresci Sporting, respiro Sporting, mas não sou Sporting. Hoje repito a mesma frase. Este conselho diretivo trabalhará nestes próximos quatro anos como trabalhou até agora: a servir o Sporting. Para os sócios, com os sócios, mas nunca acima dos sócios", vincou.

"Temos uma grande ambição, que todos os sócios possam participar na vida do clube, que todos possam votar e cuidar do seu Sporting. E está ao nosso alcance, se os sócios o desejarem, este será o mandato de todos os sócios", salientou Varandas, frisando que os adeptos têm de cuidar do clube.

A segunda mensagem do dirigente leonino foi dirigida às instituições desportivas e não desportivas. "A força de um país, a força do desporto está na força das suas instituições, na força da sua justiça, na força de agir, na rapidez dessa ação. O Sporting já mostrou esse caminho e já mostrou que é possível ter sucesso. Não basta coragem para dizer o que todos vemos, é preciso agir. O novo normal tem de ser o contrário do que tem sido o velho normal. E, portanto, aos principais responsáveis das instituições: cuidem do desporto, cuidas da democracia. Ninguém vai cuidar se não formos nós", solicitou Frederico Varandas.

Já a terceira mensagem voltou a ser dirigida aos adeptos sportinguistas: "Cuidemos do planeta. Ninguém vai cuidar dele por nós. O Sporting tem a capacidade de mobilizar multidões. Utilizemos isso para um futuro melhor. Nos próximos quatro anos, o Sporting quer liderar a entrada numa nova Era Verde, que tem várias dimensões. Deixo uma mensagem a todos os sportinguistas: em qualquer campo que entrarmos, desportivo ou não desportivo, entraremos para liderar pelo exemplo que damos. Temos um propósito muito claro: inspirar cada de vocês a inspirar milhões de pessoas".

Na hora de dar início a um novo ciclo, o presidente não se esqueceu de quem o acompanhou no primeiro mandato e agradeceu o contributo que deram ao clube.

Já aos que o seguem nos próximos quatro anos, assinalou que têm por missão "servir e colocar o Sporting acima de tudo" e ajudar o clube a "continuar a crescer e a liderar".