Varandas pronto para ir outra vez a votos: "Nenhum clube ganhou tanto!"

Presidente leonino formalizou recandidatura a novo mandato e fez um balanço muito positivo da liderança no clube.

"Recandidato-me, porque acho que é possível fazer melhor", disse Frederico Varandas, nesta quarta-feira, ao formalizar a recandidatura à presidência do Sporting.

"É com o sentimento de dever cumprido que aqui estou. Há cerca de três anos e meio tinha dado a garantia de que o Sporting, no final do meu mandato, estaria melhor. E não está melhor, está muito, muito melhor", frisou.

"Estou aqui a representar todos os órgãos sociais após um mandato que fica para a história. conquistámos seis títulos no futebol, nenhum clube ganhou tanto como nós. Foram dois títulos com Marcel Keizer e quatro com Rúben Amorim, os treinadores mais titulados do Sporting nos últimos 13 anos. E também 13 anos depois voltámos a estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões", realçou Frederico Varandas.

"Nas modalidades, ganhámos vários títulos nacionais, 12 europeus e um mundial. Estes títulos europeus representam 31% do que o clube ganhou em toda a história. A nível financeiro, apesar da pandemia de covid-19 que reduziu drasticamente as receitas dos clubes, conseguimos fazer uma redução estrutural dos nossos custos em cerca de 15% no grupo Sporting e na SAD houve uma evidente valorização dos ativos. Conseguimos recuperar a credibilidade financeira da sociedade nos mercados, como ficou evidente no último empréstimo obrigacionista. Neste momento, o Sporting é um clube com uma grande pujança", fez notar Frederico Varandas.