Varandas quer continuar "a transmitir valores do Sporting"

A biografia "José de Alvalade" foi apresentada esta tarde de quinta-feira, no estádio de Alvalade, numa cerimónia que contou com a presença do presidente Frederico Varandas.

"Não há nada mais importante que o caráter e a dignidade. Existe o José Alvalade, primeiro presidente e fundador, depois os outros presidentes. Eu sou apenas um dos outros, que têm a principal missão de continuar a transmitir o que é o Sporting e os valores do Sporting", começou por frisar o atual responsável máximo do clube leonino.

E prosseguiu: "Terá de ser sempre o Sporting de José Alvalade, com caráter, valores e dignidade, um clube honesto".

A apresentação contou também com a presença de José Roquette, neto do fundador do clube e presidente leonino entre abril de 1996 e agosto de 2000.

O livro sobre o primeiro presidente e fundador do Sporting Clube de Portugal, que está à venda nas livrarias a partir desta quinta-feira, foi escrito pelo historiador Luís Augusto Costa Dias, em colaboração com Paulo J. S. Barata e Vasco Borges de Campos.