Varandas recusa negociar dívida de Rafael Leão

Milan fez duas abordagens para baixar os 20 milhões de euros em falta.

À procura de acelerar a renovação de Rafael Leão, o Milan já realizou pelo menos duas reuniões com o Sporting na tentativa de baixar a dívida do jogador aos leões, que, face aos juros, já ascende a 20 milhões de euros. O montante refere-se à rescisão unilateral de contrato após a invasão à academia de Alcochete em 2018, antes de o jogador assinar pelo Lille.

Rafael Leão tem pedido ao atual clube que o auxilie no pagamento desta indeminização, conversas que têm sido mantidas no âmbito da renovação contratual, mas a SAD liderada por Frederico Varandas não mostrou qualquer disponibilidade para negociar e pretende receber a totalidade do valor.