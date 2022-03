Varandas sobre Pinto da Costa: "Se quiserem trocar a palavra, troco bandido por corruptor ativo"

JN Hoje às 20:00 Facebook

Antes de votar no Pavilhão João Rocha, Frederico Varandas abordou o facto de Pinto da Costa o ter acusado de difamação e ofensas à honra e o caso seguir para julgamento.

Em dia de eleições do Sporting, o ainda presidente do Clube de Alvalade já exerceu o direito de voto. À entrada do Pavilhão João Rocha, Frederico Varandas abordou o facto de ter de ir a tribunal depois de, em outubro de 2020, ter chamado "bandido" a Pinto da Costa.

"Em relação a isso, jamais alguém pretende ofender alguém quando se diz a verdade. Apenas disse a verdade e essa não ofende. Se quiserem trocar a palavra, posso trocar bandido por corruptor ativo", atirou.

Entretanto, Francisco J. Marques, o diretor de comunicação do F. C. Porto já reagiu às declarações de Frederico Varandas, considerando que o líder leonino está a "autocondenar-se".

"Frederico Varandas um dia depois de saber que vai ser julgado - e provavelmente condenado - por insultar Jorge Nuno Pinto da Costa decidiu autocondenar-se ao chamar corruptor ativo ao presidente do F. C. Porto, que jamais foi condenado por corrupção, ou por qualquer outra coisa", escreveu no Twitter.

O caso em que Pinto da Costa acusa Frederico Varandas de difamação e ofensas à honra vai seguir para julgamento. Em causa estão as palavras do presidente do Sporting no dia 23 de outubro de 2020, referindo-se então ao líder dos dragões como "um bandido".

"Um bandido será sempre um bandido". As declarações do líder leonino sobre Pinto da Costa vão levá-lo a tribunal, apurou o JN, na sequência de uma decisão instrutória do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

"Falando para todos os sócios do Sporting, sei que eles merecem há décadas ouvir isto. Todos os portugueses merecem que isto seja dito: pode ter um grande sentido de humor, ser culturalmente acima da média, ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido. No final será sempre recordado como bandido. No dia em que se retirar, ou for obrigado a isso, prestará um grande serviço ao futebol português", afirmou na altura dirigente leonino aos jornalistas, antes da partida para os Açores.