Varandas sobre Pinto da Costa: "Um bandido será sempre um bandido"

JN Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Sporting Frederico Varandas atacou, esta sexta-feira, Pinto da Costa, do F. C. Porto, antes da partida da equipa para os Açores, para defrontar o Santa Clara.

"Numa entrevista esta semana é-lhe colocada a questão sobre o Apito Dourado e o senhor Pinto da Costa responde atirando areia para os olhos dos portugueses, dizendo que o Apito Dourado é mais um processo em que muitos portugueses são arguidos, mas como não houve condenação, nada se passou. Só que há um pormenor: há dias fui ao Google e ouvi as escutas. E ouço Pinto da Costa a dizer tudo o que disse", começou por referiu o dirigente máximo leonino sobre as declarações de Pinto da Costa, prosseguindo: "Desafio todos os comentadores e jornalistas a ouvir novamente aquelas escutas e perguntem-lhe o que ele acha daquilo. Não da não-condenação. Se as escutas podiam ser válidas ou não, isso é problema da justiça e para a credibilidade da justiça. Outra coisa é o que ouvimos e o que ele fez".

O ataque ao presidente dos azuis e brancos vai mais longe, com Varandas a defini-lo como um "bandido". "Num país de primeiro mundo Pinto da Costa não podia ser dirigente do que quer que fosse. Falando para todos os sócios do Sporting, sei que eles merecem há décadas ouvir isto, e todos os portugueses que se levantam bem cedo para irem trabalhar e que tentam triunfar na sua vida não à custa da corrupção, do compadrio e dos esquemas. Para todos eles: pode ter um grande sentido de humor, ser uma pessoa culturalmente acima da média e pode ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido e, no final, um bandido será sempre recordado como um bandido. Quando o senhor Pinto da Costa se retirar ou for obrigado a retirar-se prestará um grande serviço ao futebol português e contribuirá muito para que Portugal tenha uma imagem de país de primeiro Mundo".

Frederico Varandas reagiu também às palavras de Pinto da Costa sobre o que este pensa sobre ele e sobre o ataque a Alcochete. "O senhor Pinto da Costa não me respondeu por achar que não foi penálti ou que foi beneficiado. O presidente do F. C. Porto responde porque tocámos no ponto fraco, na sua ferida, que são os valores. Valores que o Sporting tem e ele não. O senhor Pinto da Costa está habituado a ter do outro lado pessoas ou com telhados de vidro ou com pouca coragem, não é o caso deste Sporting. Sobre o que ele disse agora, sobre o ataque de Alcochete é lamentável defender quem fez aquilo. Demonstra muito o que é enquanto homem e a sua índole".

Vietto e a proposta das arábias

O dirigente dos leões comentou também a proposta que chegou do Al Hilal, da Arábia Saudita, para a transferência do avançado argentino, elogiando a postura do jogador.

"O Vietto é jogador do Sporting e é importante dizer que tem tido uma atitude de um grande profissional. É sabido que é alvo de uma intenção de compra de um clube da Arábia Saudita. A resposta foi negativa. Durante a semana o clube tem vindo a subir a proposta para valores astronómicos. É uma verdadeira proposta das Arábias e claro que não tem sido fácil para o jogador" anotou.