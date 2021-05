Varandas terá oferecido a camisola 7 a Tiago Tomás mas o jogador recusou

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:40 Facebook

O avançado dos leões foi protagonista de um trabalho do jornal espanhol "AS", intitulado "Sporting acredita que tem o sucessor de Cristiano Ronaldo", no qual conta uma história relacionada com a camisola número sete.

O Sporting sagrou-se campeão nacional 19 anos depois, com uma equipa bastante jovem. Alguns dos jogadores do plantel ainda nem eram nascidos quando os leões tinham sido campeões pela última vez e um deles acabou por ser, esta terça-feira, protagonista de um trabalho do jornal "AS": Tiago Tomás.

O jovem avançado, de 18 anos, esteve em destaque nesta época e já é considerado por muitos o sucessor de Cristiano Ronaldo. A publicação espanhola garante que o clube verde e branco tem "um diamante em bruto" de uma nova geração de talento que voltou a levar o Sporting à glória.

Apesar das comparações, Tiago Tomás mantém os pés bem assentes na terra e terá mesmo recusado vestir a camisola sete.

O "AS" conta que Frederico Varandas, presidente do Sporting, ofereceu a camisola 7 a TT, como é conhecido, mas este recusou: "Não quero presidente. É muita pressão. Prefiro ser o Tiago Tomás. Usarei o 19... porque é o primeiro de todos os 9", contaram os espanhóis.