Varane retira-se da seleção francesa aos 29 anos

O central do Manchester United diz que a decisão foi pensada "durante vários meses", chegando à conclusão que era "o momento certo" para se aposentar.

Raphael Varane surpreendeu, esta quinta-feira, ao anunciar a retirada do futebol internacional, aos 29 anos. Campeão do Mundo em 2018, o central do Manchester United, de 29 anos, ainda foi determinante para a França chegar à final no Mundial 2022.

"Representar o nosso grande país durante uma década foi uma das maiores honras da minha vida. Cada vez que vesti esta camisola azul especial, senti um orgulho imenso. O dever de dar tudo, de jogar com o coração e vencer sempre que entrarmos em campo. Venho a pensar nisto (retirada) há vários meses e decidi que era o momento certo para me aposentar do futebol internacional", escreveu nas redes sociais.

"Quando era criança, lembro-me de seguir o Mundial de França, em 1998, essa equipa, esses jogadores que nos fizeram viver emoções indescritíveis. Sonhei em ser um dos nossos heróis e 20 anos depois vivi uma das melhores experiências da minha vida, que me deixou muito orgulhoso. Trouxemos a taça para casa! Jamais irei esquecer isso. Ainda sinto cada uma das emoções daquele dia, 15 de julho de 2018. Esse foi um dos momentos mais incríveis e memoráveis da minha vida", salienta ainda o comunicado.

Varane segue, assim, o mesmo caminho de Mandanda, Lloris e Benzema, que também anunciaram a retirada da seleção francesa depois do Mundial 2022.