Varzim - Sporting: Poveiros fazem a festa e leão bate no fundo

Golo de João Faria dá passagem ao Varzim frente a um Sporting sem soluções e demasiado permeável na defesa. Crise aberta em Alvalade.

O Sporting bateu no fundo, ao ser eliminado na Taça de Portugal, pelo Varzim, da Liga 3, por 1-0, fruto de um golo de João Faria, na segunda parte. Irreconhecíveis e sem soluções, os leões não conseguiram superiorizar-se aos poveiros, nem mesmo depois de sofrer o golo, aos 70 minutos, terminando o jogo sem criar verdadeiras ocasiões.

Apesar de ter tido menos bola, a equipa de Tiago Margarido venceu com justiça, em casa emprestada, em Barcelos, e marcou num lance de desnorte do conjunto lisboeta: após um cruzamento longo, três jogadores do Varzim surgiram completamente sozinhos junto ao poste esquerdo e coube ao central João Faria marcar o golo que fica para a história.