Varzim ainda espera ter a permanência na secretaria

Emblema poveiro vai investigar se rivais cumprem requisitos

Ao contrário dos vizinhos do Rio Ave, que subiram de divisão, adeptos do emblema poveiro choram a descida da equipa à Liga 3, mas os responsáveis varzinistas ainda não se conformaram com o desfecho e estão atentos a possíveis formas de evitar, na secretaria, a despromoção.

Ao que o JN apurou, o clube nortenho está a indagar se alguns dos adversários desta temporada estão a cumprir com os requisitos financeiros exigidos nos escalões profissionais, estando pronto a assumir uma eventual vaga em caso de algum outro clube ser excluído. Essa situação aconteceu na época passada, quando a inscrição do Cova da Piedade não foi aceite, por motivos financeiros, e o Vilafranquense manteve-se na Liga 2. Entretanto, o clube terá eleições para os órgãos sociais no dia 29 deste mês. O atual presidente Edgar Pinho e o sócio Pedro Costa serão candidatos.