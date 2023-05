Varzim e Anadia garantem a permanência na Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 17:29 Facebook

São João de Ver e Paredes foram despromovidos ao Campeonato de Portugal após uma emocionante última jornada da fase de manutenção da Liga 3.

Na Série 1 da fase de permanência, o Varzim cumpriu a tarefa frente ao já tranquilo Fafe (1-0), segurou a segunda posição e evitou a queda ao Campeonato de Portugal. João Sidónio, a abrir a segunda parte, apontou o único golo da partida.

Ao São João de Ver, que seguia na perseguição aos poveiros, de pouco valeu o triunfo caseiro frente ao Montalegre (2-1), com as duas equipas a acabarem despromovidas ao quarto escalão nacional. Miguel Pereira e Francisco Ferreira colocaram os "malapeiros" a vencer por 2-0, com Rúben Neves a encurtar a margem a meio do segundo tempo.

Mais emocionante foi a história da permanência do Anadia, que recuperou de uma desvantagem diante do Paredes, operou a reviravolta (2-1) no tempo de compensação e festejou a continuidade na Liga 3.

Aos 36 minutos, João Serrão adiantou o Paredes no marcador, deixando os nortenhos, a quem o empate bastava para se manterem, em posição privilegiada. Só que do outro lado estava um inspirado Fausto Lourenço, que empatou a abrir o segundo tempo, de grande penalidade, e completou a "remontada" no tempo de compensação, selando a manutenção dos bairradinos.

No restante jogo da Série 2, sem relevância para as contas finais do grupo, Vitória de Guimarães B e Canelas 2010 empataram a um golo.

São João de Ver e Paredes juntam-se a Vitória de Guimarães B, Montalegre, Moncarapachense, Fontinhas e Real na lista de equipas despromovidas ao Campeonato de Portugal. Esta noite será conhecido o último clube a descer de divisão, com Oliveira do Hospital, Sporting B e Vitória de Setúbal a lutarem pela manutenção.