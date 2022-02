Varzim e Nacional empatam sem golos

JN Hoje às 18:08 Facebook

Varzim e Nacional não foram além de um empate (0-0), esta terça-feira, em jogo da 21.ª jornada da Liga 2.

Num embate pobre em oportunidades de golo, os madeirenses ainda tiveram de sofrer, na parte final, após expulsão de Mabrouk Rouai, que viu o cartão vermelho direto aos 86 minutos. Destaque ainda para a estreia de Lacina Traoré, ex-Monaco, pelos poveiros, aos 87 minutos.

Com este resultado, o Varzim permanece em 17.º e em zona de descida, com 13 pontos, a sete do Farense, que é 15.º e ocupa o primeiro lugar acima da linha de água. Já o Nacional perdeu terreno na luta pelo topo e está a sete pontos do Casa Pia, que tem 40 e lidera a tabela da Liga 2.