Varzim e Vilaverdense goleiam e festival de golos no Restelo

Varzim e Lank Vilaverdense venceram por margens folgadas Felgueiras e Anadia, respetivamente, e partilham a liderança na Série A da Liga 3. Mais a sul, o Caldas venceu de virada no Bonfim, enquanto Belenenses e Amora empataram 3-3 num jogo com uma ponta final de loucos.

A Série A é liderada, à condição, por Lank Vilaverdense e Varzim, que esperam para ver o que fará a Sanjoanense, no domingo, frente ao vizinho São João de Ver.

Na Póvoa do Varzim, os poveiros derrotaram o Felgueiras por 3-0, com golos de Léo Teixeira, Rui Areias e Joãozinho.

Ainda mais expressiva foi a vitória do Lank Vilaverdense diante do Anadia. Os golos surgiram todos no último quarto de hora, apontados por Yannick Semedo, João Caiado, Zé Pedro e Willian Dias.

A um ponto dos líderes segue o Canelas 2010, que bateu o Fafe (1-0) graças ao tento solitário de Eduardo Souza, ao minuto 58.

Quanto ao Vitória de Guimarães B somou a primeira vitória na Liga 3, esta época. Na casa do Montalegre, os vimaranenses chegaram a dispôr de uma vantagem de dois golos, marcaram João Pedro e Diogo Ressurreição, tendo Guilherme Pio reduzido para os transmontanos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, por Rúben Neves.

Na Série B, o Caldas recuperou de uma desvantagem no Estádio do Bonfim e bateu o Vitória de Setúbal por 2-1. Leandro Borges e Gonçalo Barreiras, este último já dentro do tempo de compensação, responderam ao tento inicial de Gabriel Lima para os vitorianos.

Pelo mesmo resultado, o Oliveira do Hospital estreou-se a vencer na prova, na visita ao reduto do Moncarapachense. Daffé e Rui Batalha construíram uma vantagem de dois golos para o emblema do distrito de Coimbra, tendo David Calderón reduzido para os algarvios para lá do minuto 90.

Por fim, Belenenses e Amora empataram a três golos num jogo com uma ponta final incrível. João Costa e Xavi Fernandes deixaram a equipa de Belém a vencer por 2-0 ao intervalo, mas um "bis" de Paulo Marcelo, dentro dos derradeiros 10 minutos da partida, repôs a igualdade. No período de compensação, um golaço de Nuninho completou a reviravolta do Amora, mas Romário ainda teve tempo para fazer o 3-3, resgatando um ponto para o Belenenses.