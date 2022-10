Varzim isola-se no comando da Série A da Liga 3

JN Hoje às 17:10 Facebook

O Varzim isolou-se no topo da Série A da Liga 3, numa ronda em que o São João de Ver se estreou a vencer. Na Série B, Alverca e Vitória de Setúbal triunfaram em casa.

O Varzim isolou-se na liderança da Série A da Liga 3 ao vencer, no regresso ao seu estádio, o lanterna-vermelha Montalegre por 2-1. Bruno Bernardo e Gustavo Souza construíram uma vantagem de dois golos para os poveiros, que Guilherme Pio reduziu em tempo de compensação.

A equipa da Póvoa do Varzim descolou do Lank Vilaverdense, que empatou a zero diante da Sanjoanense, no topo da tabela, com o Canelas 2010, que recuperou de duas desvantagens na receção ao Felgueiras (2-2), a fechar o top 4. Os gaienses jogaram praticamente todo o encontro reduzidos a dez elementos, por expulsão de Vítor Bastos, mas conseguiram resgatar um ponto. O golo de Zezinho, que valeu o 1-1, foi o momento alto da partida.

Também obrigado a jogar em inferioridade numérica desde bem cedo, por expulsão de Diogo Gomes em cima do intervalo, o São João de Ver somou o primeiro triunfo no campeonato, na receção ao Vitória de Guimarães B (2-1). Os vimaranenses até marcaram primeiro, por Jason, mas Léo Cá e Tamble operaram a reviravolta para os malapeiros, no segundo tempo.

Em Paredes, o Anadia venceu a equipa local por 2-1. Simão Fernandes e Papalelé apontaram os tentos dos bairradinos, com Breno a assinar o tento de honra dos anfitriões.

Na Série B, o Vitória do Setúbal arrancou o duelo com o Oliveira do Hospital praticamente a perder, com um golo de Patrick, mas acabou a golear por 5-1. Zequinha e José Varela bisaram pelos sadinos, tendo Diogo Sequeira fechado as contas do desafio.

No Ribatejo, o Alverca levou a melhor diante do Moncarapachense, por 2-0. Um grande golo de Ricardo Rodrigues abriu caminho ao triunfo do clube da casa, selado com um tento de Rúben Pina, nos últimos instantes da partida.