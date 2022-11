Varzim sua para manter liderança da Série A e Patrick brilha pelo Oliveira do Hospital

JN Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Varzim recuperou de uma desvantagem de dois golos frente ao Lank Vilaverdense e mantém-se líder da Série A da Liga 3. Mais a sul, Patrick brilhou no regresso às vitórias do Oliveira do Hospital.

Com uma recuperação impressionante nos últimos minutos do encontro frente ao Lank Vilaverdense, o Varzim evitou a derrota (2-2) e segurou a liderança da Série A da Liga 3.

Aos 38 minutos, Bruno Silva adiantou a equipa de Vila Verde no marcador, tendo Joyce Rios ampliado a margem a meio do segundo tempo. A resposta poveira chegou nos últimos 10 minutos, com Areias e Zé Augusto a anularem a desvantagem de dois golos.

PUB

Na Pista Gémeos Castro, casa do Vitória de Guimarães B, o Anadia venceu por 2-0, graças a um bis de Fausto Lourenço.

Montalegre e Paredes não saíram do nulo, num jogo em que os transmontanos acertaram por duas vezes nos ferros, enquanto São João de Ver e Canelas 2010 empataram a uma bola. Zezinho adiantou os gaienses, que jogaram toda a segunda parte reduzidos a dez unidades, por expulsão de Kibe. Aos 69 minutos, Léo Cá repôs a igualdade.

Na Série B, o Oliveira do Hospital voltou às vitórias, cinco jornadas depois, num eletrizante duelo com o Sporting B (3-2). Patrick foi a figura do encontro, ao completar um hat-trick pelo conjunto conimbricense, tendo Renato Veiga e Fatawu marcado pelos leões.

Nos Açores, Fontinhas e União de Leiria empataram a uma bola. Ricardo Almeida adiantou os insulares, no arranque da segunda parte, mas o empate não demorou a surgir, num lance infeliz de Diogo Careca, autor de um autogolo. No tempo de compensação, Vasco Oliveira desperdiçou uma grande penalidade, que poderia ter valido o triunfo aos leirienses.