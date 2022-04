Varzim vence Casa Pia e sai da zona de despromoção

O emblema da Póvoa de Varzim somou uma vitória inesperada contra o líder da competição, Casa Pia (1-0), com golo de Murilo, garantindo a saída da zona de despromoção. Já a equipa de Lisboa, embora permaneça no topo da tabela, pode ver o Rio Ave saltar para a liderança, caso triunfe no jogo da jornada que decorre (30), contra o Benfica B. Chaves soma vitória importante.

Como habitual, a Liga 2 proporciona fins de época excitantes e este não foge à regra, com Casa Pia (59 pontos), Chaves (57) e Rio Ave (57) na luta pelo título, com o Feirense um pouco atrás na corrida. Na luta pela permanência a Académica, com 15 pontos, precisaria de um milagre para se manter, enquanto Académico de Viseu (27 pontos), Trofense (28), Varzim (29) e Covilhã (29) são os que disputam, neste momento, os outros dois lugares indesejados

Após uma primeira parte marcada pelo equilíbrio e por poucas ocasiões de golo, foi após o descanso que o poveiro Murilo (59 minutos) marcou o golo determinante no desfecho da partida.

Assim o Varzim fica no 15.º lugar, fora da zona de perigo, enquanto o Casa Pia mantém o trono, embora à condição.

No outro jogo da Liga 2 do dia, o Chaves venceu o Covilhã, por 1-0, com golo de Ricardo Guimarães (42 minutos) e mantém-se muito vivo na luta pelo título, ascendendo ao segundo lugar.