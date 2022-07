Vasco da Gama salda dívida a Ricardo Sá Pinto

JN Hoje às 16:07 Facebook

De acordo com o sítio 'Globo Esporte', o Vasco da Gama, da Série ​​​​​​​B brasileira, saldou a dívida de 260 mil euros que tinha para com o treinador português Ricardo Sá Pinto e aguarda autorização da FIFA para voltar a poder inscrever jogadores.

Praticamente uma semana após Sá Pinto ter interposto uma ação na FIFA contra o Vasco da Gama, por não ter recebido qualquer ordenado durante os meses que passou no emblema brasileiro, entre outubro e dezembro de 2020, os responsáveis pelo clube do Rio de Janeiro saldaram a dívida do técnico, que atingia os 260 mil euros.

O Vasco da Gama pretendia resolver a situação com alguma celeridade, uma vez que estava impedido de inscrever novos jogadores enquanto não pagasse o que devia ao treinador português.

Com a segunda janela de mercado aberta no Brasil, o clube brasileiro, que luta por regressar ao Brasileirão na próxima época, pretende reforçar a equipa, tendo já apresentado o avançado Alex Teixeira (ex-Besiktas).

É expectável que a FIFA levante a proibição do Vasco da Gama, que é 3.º classificado na Série B brasileira, de poder inscrever novos jogadores durante esta semana.