Vasco da Gama vai eternizar Roberto Dinamite na camisola 10

Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, revelou a intenção de homenagear Roberto Dinamite, que faleceu, este domingo, aos 68 anos, vítima de doença prolongada

"Toda homenagem será pouca. Estamos a pensar em eternizá-lo na camisa número 10 do Vasco (da Gama), mas ainda precisamos de ver como fazer isso", revelou o dirigente, à margem das celebrações fúnebres em memória do antigo jogador e presidente do clube.

"O Roberto foi o maior ídolo do Vasco. Era jogador exemplar, sempre com um sorriso, que só tinha amigos. O mínimo que podemos fazer é honrar a sua história no São Januário (estádio do Vasco da Gama)", acrescentou Jorge Salgado.

O velório de Roberto Dinamite decorre, esta segunda-feira, no estádio São Januário, onde milhares de adeptos se despedem do melhor marcador da história do clube (708 golos) e do Brasileirão (190 golos).