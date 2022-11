Vasco Faísca quer fazer história pelo Farense em Alvalade

JN/Agências Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Farense disse que o segundo classificado da Liga 2 vai "tentar entrar na história" na quarta-feira, mas que a obrigação de ganhar a partida da Taça da Liga está do lado do Sporting.

"Quando uma equipa como a nossa, de Liga 2, vai enfrentar uma grande equipa de I Liga, sendo o Sporting, um dos três grandes, a obrigação está do lado deles. Isso só tem de retirar a ansiedade e o excesso de nervosismo. Se perdermos em Alvalade, acaba por ser uma coisa normal, se empatarmos é bom, mas se ganharmos entramos na história. E vamos tentar entrar na história", disse Vasco Faísca, recordando que o Farense "só ganhou uma vez" no terreno do Sporting, na edição de 1990/1991 do principal campeonato nacional.

O treinador falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de estreia na competição para as duas equipas, que integram o Grupo B, além de Rio Ave e Marítimo. "Vai ser um jogo dificílimo contra uma grande equipa, em casa deles, mas entramos em todos os jogos para tentar ganhar e este não é exceção", salientou Vasco Faísca.

PUB

O treinador acrescentou que as ausências nos leões, devido ao Mundial 2022 que se disputa no Catar, podem beneficiar os algarvios. "Tem alguns jogadores importantes no Mundial e isso, para nós, pode também ser algo interessante para explorar", referiu.

Vasco Faísca, de 42 anos, admitiu o simbolismo de "um jogo especial" entre Farense e Sporting, as duas equipas que representou nas camadas jovens enquanto futebolista. "Não podemos esconder o nosso percurso. Sou de Faro, comecei no Farense e estou na cadeira de sonho, muito feliz. Vou enfrentar, por assim dizer, o meu segundo amor", frisou.

O reencontro com Rúben Amorim, com quem partilhou balneário no Belenenses e que substituiu como técnico no Sporting de Braga B, também será especial. "Quando o vir, vou-lhe dar um grande abraço. É uma pessoa de que gosto, um grande amigo, um treinador que aprecio imenso. Vai ser também engraçado por isso", afirmou.

O treinador do Farense destacou ainda o facto de o clube algarvio já ter vendido 500 bilhetes para o jogo frente ao Sporting. "É um dado muito relevante. Uma equipa de Liga 2, numa quarta-feira à noite, numa competição que não atrai tanto como o campeonato, colocar 500 pessoas a 300 quilómetros de distância não é para qualquer clube. Só tem de nos orgulhar e sublinhar a força que este clube tem, que ainda não está no ponto que todos queremos, como nos anos 1990. A resposta dos nossos adeptos é excecional e espero que, em campo, possamos retribuir este carinho e apoio", frisou.

Já o avançado luso-romeno Cristian Ponde antecipou um "jogo difícil contra uma das melhores equipas de Portugal", o que será uma "motivação extra" para os algarvios, que jogam "sempre para ganhar".

O dianteiro, que também passou pela formação leonina, espera um jogo "especial" a nível pessoal: "Vai ser engraçado. Da minha geração, só está o Ricardo Esgaio. Basicamente, cresci no Sporting, como pessoa e como jogador, e tenho muito a agradecer ao clube".

A partida de estreia de Sporting e Farense, para a Taça da Liga, está marcada para o Estádio José de Alvalade, na quarta-feira, às 20.45 horas, com arbitragem de Nuno Almeida (Associação de Futebol do Algarve).