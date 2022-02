Vasco Seabra: "A nossa equipa teve qualidade no jogo"

Hoje às 20:51 Facebook

No rescaldo do empate (1-1) diante do Sporting, o treinador do Marítimo destacou o "compromisso e organização coletiva" admitiu que "queria mais".

"Foi um jogo difícil, contra o campeão nacional, que luta pelo título, sabendo que tinha de dar tudo para não fugir em pontos. Tenho de destacar o nosso compromisso, organização coletiva e o que a equipa conseguiu, mesmo com a dificuldade que o Sporting criou, mesmo com a mudança de sistema que alterna sempre um pouco os sinais de pressão, que dificultou num momento inicial a nossa pressão mais acima. A nossa equipa teve qualidade no jogo. Queríamos mais, a vitória, mas penso que também não seria justo perante as incidências do jogo. Faltou-nos, na segunda parte, conseguir fazer um pouco mais de mossa. Foi pena o golo anulado. Dar-nos-ia uma resposta fantástica ao golo do Sporting, mas penso que a equipa mereceu. Orgulhoso dos jogadores e dos adeptos", disse Vasco Seabra.

Marítimo e Sporting empataram (1-1), este sábado, no Funchal, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga. Xadas e Slimani marcaram os golos. Com este empate, o clube de Alvalade manteve o segundo posto, agora com 58 pontos, a cinco do líder F. C. Porto, que entra em campo no domingo, com a receção ao Gil Vicente. Já o Marítimo ocupa um tranquilo oitavo posto, com 29 pontos.