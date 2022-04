Vasco Seabra acredita num "bom jogo" entre Marítimo e Paços de Ferreira

JN/Agências Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Marítimo realça que o Paços de Ferreira "vem muito motivado" para o jogo da 29.ª jornada da Liga e acredita num "bom jogo" entre duas equipas "proativas".

"Vamos ter um adversário difícil, que vem muito motivado de uma série muito boa. Nos últimos 10 jogos, só perdeu com o Sporting, o Braga e o F. C. Porto", apontou o técnico natural de Paços de Ferreira, destacando que o bom momento do adversário é um bom indicativo das dificuldades que o Marítimo irá encontrar pela frente.

Para contrariar os "castores", o treinador, de 38 anos, garante que os madeirenses têm de se apresentar na máxima força, "ser pressionantes e capazes de saber defender nos momentos de sofrimento e de tentar ser dominadores e ambiciosos nos momentos em que tiverem bola".

Na análise ao conjunto comandado por César Peixoto, ressalvou que se trata de uma equipa com muita posse, "que procura ser muito dominadora no jogo".

"Acredito que tanto o Marítimo como o Paços vão ser equipas proativas no jogo, vão querer dominar e jogar para a baliza do adversário. Por isso, acredito que vai ser um bom jogo, difícil para ambos", frisou o timoneiro dos insulares.

O médio Diogo Mendes, que saiu lesionado na derrota caseira diante do Tondela (1-3), na jornada transata, ainda não está apto, integrando o lote de indisponíveis juntamente com Stefano Beltrame, ainda entregue ao departamento médico do clube. De regresso às opções estão o defesa central Matheus Costa e o médio Pelágio, que cumpriram castigo na receção ao Tondela.

O Paços de Ferreira recebe o Marítimo no sábado, às 15.30 horas.