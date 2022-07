Vasco Seabra aguarda pacientemente por reforços

O treinador do Marítimo revelou que ainda devem chegar ao plantel dos madeirenses "cinco ou seis reforços" e afiança que a Direção do clube está a trabalhar arduamente para "acrescentar qualidade ao plantel", que para já só viu chegar Rafael Brito (ex-Benfica) e está perto de garantir João Afonso (ex-Gil Vicente)

"Ainda vão chegar mais cinco, seis jogadores. Acreditamos que a equipa vai crescer de nível e qualidade. Não temos problemas nenhuns em garantir essa serenidade, porque estamos no terceiro treino", afirmou o treinador.

Com a defesa e meio-campo "praticamente fechados", Vasco Seabra destacou o intenso trabalho que a Direção madeirense está a realizar, assegurando que no final do mercado o plantel vai ter a qualidade pretendida. "Neste momento, já vimos mais de 100 jogadores, temos um contratado e mais situações próximas de acontecer. O clube não está parado, está a trabalhar muito para que os maritimistas percebam que o plantel no final do mercado vai estar competitivo e capaz daquilo que são as exigências da competição", confirmou.

O técnico pretende que na próxima temporada a força dos adeptos do Marítimo faça "a equipa vibrar e ajude a conquistar pontos" e deixou mais uma ressalva quanto à escolha criteriosa dos reforços para conseguir a "consistência exibicional" pretendida, em 2022/23. "Sabemos para onde queremos ir e temos de ter essa confiança entre todos para percebermos que não andamos ao sabor daquilo que são as urgências e o desassossego de ter de acrescentar só porque sim. Não queremos cometer erros de contratar e, passadas três semanas, dizer que afinal não era isso que queríamos", concluiu Vasco Seabra.